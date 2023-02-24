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NBA／基德讚雙星已懂合作 唐西奇看厄文神奇壓哨上籃笑開懷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
厄文(左)與唐西奇。路透
厄文(左)與唐西奇。路透

在唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）合體苦吞3連敗後，獨行俠在今天與馬刺之戰總算靠著雙星聯手攻下51分並送出16次助攻，以及團隊猛轟22顆三分球下輕取馬刺，總教練基德（Jason Kidd）賽後也表示，唐西奇與厄文已經找到與隊友搭配的模式。

獨行俠在今年交易大限前換回明星後衛厄文後一度拉出2連勝，不過就在唐西奇也歸隊後，卻苦吞一波3連敗，讓雙星組合是否能夠發揮效應受到外界質疑。

但在今天與馬刺之戰，唐西奇與厄文也領軍打出了一場高比分賽事，不僅兩人聯手攻下51分，還幫助獨行俠全場團隊與三分球命中率都超過5成，其中三分球出手42次命中22球，在全隊8人得分上雙下，以單場拿下142分的表現擊敗馬刺。

對於球隊總算拿下雙星聯手後的首勝，總教練基德也在賽後回應質疑，「人們都說唐西奇和厄文都需要球，但好吧，他們現在已經知道該如何與隊友合作，而他們的隊友也已經做出反饋。」

不僅與隊友間的磨合愈來愈好，唐西奇今天也多次在厄文助攻下獲得大空檔出手，這是他在前半賽季幾乎難以遇到的狀況，而厄文在上半場壓哨前於人縫中上籃得分的畫面，更是讓唐西奇讚嘆不已，「這真的太瘋狂了，這就像是有3、4個人在防守他，但他仍能找到空擋出手一樣，這就是我為什麼在場上看得笑開懷的原因。」

馬刺今天以布蘭漢（Malaki Branham）攻下23分表現最佳，但對於面對聯盟兩大後衛的連線，他也直言確實防不勝防，「這絕對是艱難的，聯盟中兩個最好的單打球員在同一支球隊，讓他們整場比賽都打得很穩健，尤其當他們遇到防守時還能把球送給其他人投籃。」

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