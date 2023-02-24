NBA／獨行俠三分雨轟垮馬刺 唐西奇、厄文迎合體首勝

唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）聯手後一場未贏，今天他們在主場迎戰馬刺，終於打出一場輕鬆的勝仗，獨行俠全場射進22記三分球、末節狂轟43分，以142：116擊敗馬刺，結束3連敗。

唐西奇延續過往首節的好表現，拿到11分6助攻，率領獨行俠首節取得34：26領先。次節雙方展開進攻大戰，獨行俠狂攻40分略勝一籌，半場打完取得74：63領先。

第三節雙方狀態都一般，獨行俠帶著9分領先進入末節。末節厄文再度接管比賽，率領球隊打出17：5的攻勢，讓比賽徹底失去懸念。

獨行俠全場三分球命中率高達52.4%，唐西奇拿到28分10助攻7籃板，厄文23分6助攻，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）22分。馬刺的部分，全隊6人得分上雙，其中強森（Keldon Johnson）貢獻22分8籃板7助攻。