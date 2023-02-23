NBA／傳老鷹有意尤多卡接任主帥 總管為楊恩報不平
老鷹隊昨天與主帥麥克米倫（Nate McMillan）分道揚鑣，老鷹總裁費爾茲（Landry Fields）今天受訪時感謝麥克米倫的貢獻，並表示已開始接觸新主帥人選，根據消息指出，因桃色風波遭塞爾蒂克隊禁賽的尤多卡（Ime Udoka）也是老鷹新主帥的人選之一。
根據昨天《ESPN》報導指出，老鷹新教練人選包括前爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）及公鹿助教查爾斯李（Charles Lee）。資深記者史坦（Marc Stein）今天更加碼爆料，尤多卡也是老鷹有意的人選之一。
麥克米倫老鷹執教生涯99勝80敗，勝率55.3%。費爾茲今天受訪時也感謝麥克米倫的付出，「他在前任主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）離開後，擔任臨時主帥，並帶領球隊打進東區決賽，球隊所有人都很尊重他，即使發生這件事，我也要說很榮幸能和他合作。」
不少人將麥克米倫下台的矛頭指向球隊少主楊恩（Trae Young），因為他和皮爾斯也發生過爭執。對此費爾茲強調這件事是他的決定，與球員無關，「不管你們看到什麼，都已經成為歷史，我覺得把問題都歸咎於楊恩，對他來說很不公平。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言