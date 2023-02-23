快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

NBA／傳老鷹有意尤多卡接任主帥 總管為楊恩報不平

聯合新聞網／ 綜合報導
尤多卡。 美聯社
尤多卡。 美聯社

老鷹隊昨天與主帥麥克米倫（Nate McMillan）分道揚鑣，老鷹總裁費爾茲（Landry Fields）今天受訪時感謝麥克米倫的貢獻，並表示已開始接觸新主帥人選，根據消息指出，因桃色風波遭塞爾蒂克隊禁賽的尤多卡（Ime Udoka）也是老鷹新主帥的人選之一。

根據昨天《ESPN》報導指出，老鷹新教練人選包括前爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）及公鹿助教查爾斯李（Charles Lee）。資深記者史坦（Marc Stein）今天更加碼爆料，尤多卡也是老鷹有意的人選之一。

麥克米倫老鷹執教生涯99勝80敗，勝率55.3%。費爾茲今天受訪時也感謝麥克米倫的付出，「他在前任主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）離開後，擔任臨時主帥，並帶領球隊打進東區決賽，球隊所有人都很尊重他，即使發生這件事，我也要說很榮幸能和他合作。」

不少人將麥克米倫下台的矛頭指向球隊少主楊恩（Trae Young），因為他和皮爾斯也發生過爭執。對此費爾茲強調這件事是他的決定，與球員無關，「不管你們看到什麼，都已經成為歷史，我覺得把問題都歸咎於楊恩，對他來說很不公平。」

Trae Young Landry Fields

相關新聞

NBA／太陽完全體即將登場！KD目標下周這天復出

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）1月初右膝韌帶扭傷，因此被交易至太陽後尚未有出賽紀錄，不過根據消息指出，杜蘭特有望在台灣時間3月2日，對陣黃蜂的比賽復出。 根據《The Athleti

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩...

NBA／傳喬治促成衛少加盟 快艇總裁：傾聽各方後的決定

快艇隊在今天正式介紹球隊日前新簽下的明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而他與快艇雙星喬治（Pa...

NBA／衛少感受在快艇被需要 泰隆魯：會給他球權

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天正式以快艇球員的身分接受媒體訪問，他言談中藏不住笑容，直言能夠重返賽場非常興奮，並感受到自己在這「被需要」，對他來說意義重大。 衛少

NBA／交易風波後首度受訪 小裴頓澄清未注射止痛藥

NBA衛冕軍勇士隊在交易大限前和拓荒者隊換回奪冠班底小裴頓（Gary Payton II） ，但他體檢未果，引發後續一連...

NBA／反對球星輪休 德羅展：要規定出賽78場才能拿MVP

NBA球星輪休問題近期再度引發熱議。先前曾傳出聯盟有意將出賽場次設定為年度最有價值（MVP）等獎項的入圍門檻，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）更語出驚人，認為至少要出賽78場才能競爭MVP

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦