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NBA／詹姆斯與喬丹誰是史上最佳？艾佛森有最棒答案
湖人球星詹姆斯（LeBron James）登上NBA歷史得分王後，他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是史上最佳球員，再度引發球迷討論。對此「戰神」艾佛森（Allen Iverson）受訪時也給出他的答案。
日前艾佛森接受《Andscape》訪問時談到此話題，艾佛森回應，「我討厭這個問題，因為他們兩位我都非常喜歡，他們都為比賽做出許多貢獻。」
艾佛森接著解釋，「對我來說，詹姆斯是我見過最全能的球員，如果在字典找尋籃球這個詞，就會得到詹姆斯的照片。」不過話鋒一轉，他強調喬丹才是他的一切，「喬丹給我願景，讓我想打籃球，就像廣告說的『像喬丹一樣』，我真的想成為他。」
艾佛森透露，「我每次見到他都還是會很緊張，我的名單永遠不會有人排在他前面。」不過他也再次詹姆斯的好，「詹姆斯是擁有完整的籃球技術，他是上帝送給籃球世界的禮物。」
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