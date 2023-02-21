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NBA／「戰神」艾佛森要來台了！ 錄影片宣告夏天見

聯合新聞網／ 綜合報導
艾佛森(左)。 路透
艾佛森(左)。 路透

NBA傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）今年夏天將再度造訪台灣與粉絲相見歡，艾佛森也親自錄影片說道，「迫不急待想和球迷見面。」

活動主辦方「EVOLUTION SPORTS」在官方社群釋出一段影音，艾佛森親口說道，「台灣球迷大家好，我是AI。我想讓大家第一時間知道，今年夏天我會去台灣，迫不及待能和球迷們見面。夏天見！」

艾佛森外號「戰神」，把街頭打法帶入NBA深受許多球迷喜愛，他的招牌技術「Crossover」運球，也吸引全世界球迷的模仿。艾佛森14年NBA生涯相當風光，曾11度入選明星賽、7度入選年度最佳陣容、4屆得分王，2000-01年賽季獲選MVP，同時也是NBA歷史75大球星一員。

Evolution Sports也解釋活動目的，「邀請Allen Iverson來台舉辦見面會一直是我們竭盡心力想要舉辦的活動，為的是讓AI的台灣粉絲們有機會與NBA傳奇球星互動外，並透過見面會活動的設計，讓我們可以替愛好籃球的偏鄉弱勢孩子們盡一份心力，並期望他們未來有機會可以用籃球翻轉人生。」

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