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NBA／明星賽組團不敗傳說 詹姆斯神選邁向6連霸

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹皇連續19年入選明星賽寫空前成就。 路透社
詹皇連續19年入選明星賽寫空前成就。 路透社

超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）榮登NBA歷史得分王的詹姆斯（LeBron James），本季明星賽票選再度成為人氣王，生涯第19次入選追平賈霸紀錄，而更難得的是，詹姆斯是連續19年入選，寫下空前紀錄。

現年38歲的詹姆斯，在生涯第20個賽季依然一尾活龍，完全看不出狀態下滑，場均更可以拿下29.9分8.4籃板7助攻。

今年明星賽票選，詹姆斯第10次拿到人氣王，超越喬丹（Michael Jordan）的次數；他和柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）、約柯奇（Nikola Jokic）、威廉森（Zion Williamson）一同組成西區明星賽先發陣容。

至於東區則是由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領銜，搭配杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、米契爾（Donovan Mitchell）、泰托姆（Jayson Tatum）。由於明星賽沿用選秀模式，因此雖然杜蘭特和厄文雙雙交易到西區，不會產生人員集中另一分區的問題。

按照規定，今年明星賽選秀將在比賽開打前30分鐘進行，兩邊隊長會先從替補陣容開始挑選，之後才選出各4位先發搭檔人選。值得一提的是，在聯盟改制之後，詹姆斯已經連續6年成為明星賽的隊長，且前面5次均率隊贏得勝利，堪稱是選秀組團的「終極大魔王」。

另一方面，今年明星賽還是出現不少傷兵問題，包括柯瑞、杜蘭特和威廉森都已確定缺席，甚至連安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波本身也有傷勢狀況。其中安比德還是準備要頂替杜蘭特先發。此外，愛德華（Anthony Edwards）、福克斯（De'Aaron Fox）、席亞康（Pascal Siakam）這3人則是獲得青睞可以遞補空缺。

同樣有腳踝傷勢狀況的詹姆斯，今天也因為個人因素缺席了球隊訓練和媒體日。

根據報導，在明星賽的中場休息時間，聯盟將會舉行詹姆斯打破歷史得分紀錄的致敬儀式。

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