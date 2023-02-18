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NBA／鵜鶘小將飆致命三分球 榮獲新秀挑戰賽MVP

中央社／ 綜合外電報導
艾爾瓦拉多異軍突起榮獲新秀挑戰賽MVP。 美聯社
艾爾瓦拉多異軍突起榮獲新秀挑戰賽MVP。 美聯社

鵜鶘隊二年級生艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）今天砍進致命三分外線，幫助球隊25比20擊敗對手，贏得新秀對抗賽勝利，同時贏得MVP肯定。

NBA去年將全明星週的新秀對抗賽改制，將所有參賽者分成4隊，舉行單淘汰制的小型盃賽，並由傳奇球星擔任榮譽教練。比賽不採傳統計時制，改採目標得分制，預賽輪由先得到40分的一方晉級，決賽輪則由率先拿到25分的球隊奪冠。

本季全明星週首日的第2項活動，是兩輪共3場比賽的新秀對抗賽（Rising Stars）。

10個菜鳥、11名「二年級生」、7個NBA發展聯盟「G聯盟」（G League）球員打散，加入由加索（PauGasol）、威廉斯（Deron Williams）、諾亞（JoakimNoah）、泰瑞（Jason Terry）4名前NBA球員擔任教練的球隊。

第1輪由加索隊與威廉斯隊對抗、諾亞隊與泰瑞隊廝殺。加索隊在紐奧良鵜鶘二年級生艾爾瓦拉多10投6中、攻下13分的帶領下，40比25輕鬆擊垮對手；諾亞隊則靠尼克隊的二年級生葛萊姆斯（Quentin Grimes）6投5中拿下13分，以40比32獲勝。

第2輪由加索隊與諾亞隊正面交鋒，比賽前段戰情膠著之際，葛萊姆斯先砍進三分外線，讓雙方16比16戰成平手，接著再切入上籃得手，讓諾亞隊18比16超前。

此時，艾爾瓦拉多切入後的一次後仰跳投，讓加索隊18比18扳平，效力暴龍隊的二年級生巴恩斯（Scottie Barnes）接著一記勾射得手，魔術隊選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）再兩罰俱中，讓球隊22比18將領先拉開。

在雷霆隊的菜鳥威廉斯（Jalen Williams）兩罰俱中後，諾亞隊將落後追到剩下2分，但艾爾瓦拉多砍進一記致命的三分彈，以25比20終結比賽。

加索隊此役得分多點開花，先發5人都有進球紀錄，得分最高的是獲7分的溜馬隊菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）。

諾亞隊則攻勢集中在葛萊姆斯身上，他8投5中、攻下全場最高14分，但其他隊友合計7次出手只命中1球，表現乏善可陳。

加索隊獲得勝利。 法新社
加索隊獲得勝利。 法新社

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