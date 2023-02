NBA／在太陽度過剩餘生涯？ 杜蘭特：對籃網也曾說過

2021年才和籃網隊簽下四年1.94億美元合約的杜蘭特(Kevin Durant),目前才是新合約執行的第一年,然而人事已非,他已經透過季中交易轉戰太陽隊。而鳳凰城會不會是他終老的最後港口,杜蘭特卻沒有給出明確的答案。

「我現在過得很開心,也可以預見到自己在這裡度過剩餘的職業生涯。但以後的事情又有誰知道呢?我對布魯克林也是這麼說的。」杜蘭特展望未來在太陽的生涯前景。

在這筆合約到期後,杜蘭特將會滿38歲了。過程中除非他再次主動要求交易,否則是可以預期這或許會是他生涯所穿的最後一件球衣。

2007年在西雅圖開啟NBA之路的杜蘭特,在為這支後來般家的球隊效力9個賽季後,投入勇士的懷抱,從而連奪兩屆總冠軍,更拿下兩次FMVP;然而,因為勇士尋求3連霸失利,杜蘭特更是遭逢跟腱斷裂的重創,一度可能危及整個籃球生涯。但在轉戰籃網之後,雖然難免因傷影響出勤率,但他在場上的表現依舊是聯盟最頂尖層級。

“I knew this would be a great place to play, great place to continue to get better as a player.”



🎥 Scenes from the Welcome to The Valley, Kevin Durant introductory press conference. pic.twitter.com/PiMhNruxC7