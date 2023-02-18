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NBA／在太陽度過剩餘生涯？ 杜蘭特：對籃網也曾說過

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特開啟4年合約的首年。 法新社
杜蘭特開啟4年合約的首年。 法新社

2021年才和籃網隊簽下四年1.94億美元合約的杜蘭特（Kevin Durant），目前才是新合約執行的第一年，然而人事已非，他已經透過季中交易轉戰太陽隊。而鳳凰城會不會是他終老的最後港口，杜蘭特卻沒有給出明確的答案。

「我現在過得很開心，也可以預見到自己在這裡度過剩餘的職業生涯。但以後的事情又有誰知道呢？我對布魯克林也是這麼說的。」杜蘭特展望未來在太陽的生涯前景。

在這筆合約到期後，杜蘭特將會滿38歲了。過程中除非他再次主動要求交易，否則是可以預期這或許會是他生涯所穿的最後一件球衣。

2007年在西雅圖開啟NBA之路的杜蘭特，在為這支後來般家的球隊效力9個賽季後，投入勇士的懷抱，從而連奪兩屆總冠軍，更拿下兩次FMVP；然而，因為勇士尋求3連霸失利，杜蘭特更是遭逢跟腱斷裂的重創，一度可能危及整個籃球生涯。但在轉戰籃網之後，雖然難免因傷影響出勤率，但他在場上的表現依舊是聯盟最頂尖層級。

在籃網三巨頭實驗徹底失敗後，杜蘭特與保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）又重新賦予人們想像空間。目前仍在積極養傷等待初登場的杜蘭特，也期盼把握有限的時間，重溫總冠軍的美好滋味，同時也滿足這座城市對於首冠的極度渴望。

「我知道總冠軍對一支球隊、一座城市有多麼重要。我已經參與過其中的兩次冠軍，我期待著重回到那條路上，嘗試再次做到這一點。」杜蘭特說。

杜蘭特盼為鳳凰城贏得隊史首冠。 路透社
杜蘭特盼為鳳凰城贏得隊史首冠。 路透社

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