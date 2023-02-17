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NBA／美媒預測沃爾新東家 擔任太陽保羅替補成首選

聯合新聞網／ 綜合報導
昔日東區第一控沃爾尋覓新東家。 路透社
昔日東區第一控沃爾尋覓新東家。 路透社

前「東區第一控」沃爾（John Wall）休賽季風光加入快艇隊，卻在季中被交易回火箭隊並遭買斷，如今尚在買斷市場找尋下家。對此，《ClutchPoints》列出3個沃爾最適合的球隊，其中，第一名便是前往鳳凰城擔任保羅（Chris Paul）替補。

沃爾本季場均僅上場22.2分鐘，場均11.4分、5.2助攻、2.7籃板皆為生涯最糟，也因此被快艇棄用，被交易回火箭的他隨即被買斷。不過，雖然沃爾已年屆32，欲競爭季後賽的球隊若能以低廉薪資爭取其加盟，仍是筆划算交易。

報導指出，沃爾最好下家便是日前組成保羅、布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）三巨頭的太陽隊。儘管太陽目前已有佩恩（Cameron Payne）作為保羅下場後的控衛，但他目前仍在從傷病痊癒中，且保羅也有豐富的傷病史，因此球隊或許需要一個能在季後賽上場的第三控衛。不僅如此，沃爾已經過了他的巔峰，所以目標必定是獲得一枚冠軍戒指，而太陽是最可能實現的地方。

熱火和鵜鶘分別在榜單分居2、3名。由於羅瑞（Kyle Lowry）已老化，替補也僅有文森（Gabe Vincent），熱火隊的組織工作目前主要落在巴特勒（Jimmy Butler）和赫洛（Tyler Herro）身上，但這都不是他們原本的職責，倘若衛斯特布魯克（Russell Westbrook）最終前往快艇，沃爾將會是一個選擇。至於鵜鶘方面，這是一支亟需有經驗控球者的年輕球隊，在威廉森（Zion Williamson）受傷後，他們很需要沃爾這樣的老江湖來輔佐麥凱倫（C.J. McCollum）與英格倫（Brandon Ingram）。

然而，太陽即便是最理想下家，球員名單卻已滿額，再加上日前傳出保羅正在招募「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的消息，沃爾若要加入，則球隊勢必要在現有以及買斷市場中的球員中做出一番取捨。

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