NBA／保羅生涯抄截數超越喬丹 排名躍居史上第3

在今天太陽隊不敵快艇隊的比賽中,保羅(Chris Paul)只得到5分,但傳出11次助攻並完成4次抄截,這讓他生涯抄截次數累積2515次,超越喬丹(Michael Jordan)的2514次,排名躍居史上第3。

NBA史上最多抄截的球員是由史塔克頓(John Stockton)所保持,累積3265次,基德(Jason Kidd)以2684次居次。保羅生涯曾6個賽季贏得抄截王,即便如今高齡37歲,仍有場均1.5次的水準;生涯場均2.1次抄截,也排在聯盟前10名。

除了抄截外,保羅生涯目前也累積11330次助攻,同樣排名史上第3;前兩名依然是史塔克頓和基德,不過保羅僅差基德761次,未來有機會超越。

Congrats to @CP3 of the @Suns for moving to 3rd all-time in career steals! pic.twitter.com/6YIgVKdcYR