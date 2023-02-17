NBA／保羅生涯抄截數超越喬丹 排名躍居史上第3

在今天太陽隊不敵快艇隊的比賽中，保羅（Chris Paul）只得到5分，但傳出11次助攻並完成4次抄截，這讓他生涯抄截次數累積2515次，超越喬丹（Michael Jordan）的2514次，排名躍居史上第3。

NBA史上最多抄截的球員是由史塔克頓（John Stockton）所保持，累積3265次，基德（Jason Kidd）以2684次居次。保羅生涯曾6個賽季贏得抄截王，即便如今高齡37歲，仍有場均1.5次的水準；生涯場均2.1次抄截，也排在聯盟前10名。

除了抄截外，保羅生涯目前也累積11330次助攻，同樣排名史上第3；前兩名依然是史塔克頓和基德，不過保羅僅差基德761次，未來有機會超越。