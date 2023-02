NBA／讓他和詹姆斯重聚！美媒籲湖人簽下「愛神」勒夫

「愛神」勒夫(Kevin Love)稍早傳出將被騎士隊買斷,成為交易大限過後各隊仍能補強的一員。美媒《Clutch Points》便撰文表示,勒夫應該前往洛杉磯,與老隊友詹姆斯(Lebron James)重聚。

勒夫在2014年與維金斯(Andrew Wiggins)互換球隊,和詹姆斯以及厄文(Kyrie Irving)組成騎士三巨頭,並於2016年擊敗73勝勇士隊拿下總冠軍。在其餘兩巨頭皆離隊後,勒夫續留克里夫蘭,身手卻逐漸退化,雖在上賽季回春以將近4成命中率拿下場均13.6分,但在本季球隊有實力爭取東區龍頭時跌出輪替,場均僅8.5分,為生涯最低。

在被買斷後,《ClutchPoints》指出,湖人必須要簽下勒夫。文章寫道,在2016年一同奪冠後,他與詹姆斯一直維持良好關係,且也能為球隊欠缺的三分球及進攻籃板帶來幫助。

另一方面,雖無法確定湖人是否能給予勒夫所想要的上場時間,且他們也已補入范德比爾特(Jarred Vanderbilt)、班霸(Mo Bamba)等前場,也會注意薪資狀況,但仍需戴維斯(Anthony Davis)可能受傷的備案,「2020年莫里斯(Markieff Morris)在湖人奪冠之路扮演了很好的角色,勒夫有機會發揮同樣功能。」

湖人目前以27勝32敗位居西區第13名,但它們在過去3場比賽中贏了鵜鶘以及勇士兩個排名更高的球隊,距離附加賽席位僅兩場勝差。

