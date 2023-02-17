NBA／讓他和詹姆斯重聚！美媒籲湖人簽下「愛神」勒夫

「愛神」勒夫（Kevin Love）稍早傳出將被騎士隊買斷，成為交易大限過後各隊仍能補強的一員。美媒《Clutch Points》便撰文表示，勒夫應該前往洛杉磯，與老隊友詹姆斯（Lebron James）重聚。

勒夫在2014年與維金斯（Andrew Wiggins）互換球隊，和詹姆斯以及厄文（Kyrie Irving）組成騎士三巨頭，並於2016年擊敗73勝勇士隊拿下總冠軍。在其餘兩巨頭皆離隊後，勒夫續留克里夫蘭，身手卻逐漸退化，雖在上賽季回春以將近4成命中率拿下場均13.6分，但在本季球隊有實力爭取東區龍頭時跌出輪替，場均僅8.5分，為生涯最低。

在被買斷後，《ClutchPoints》指出，湖人必須要簽下勒夫。文章寫道，在2016年一同奪冠後，他與詹姆斯一直維持良好關係，且也能為球隊欠缺的三分球及進攻籃板帶來幫助。

另一方面，雖無法確定湖人是否能給予勒夫所想要的上場時間，且他們也已補入范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、班霸（Mo Bamba）等前場，也會注意薪資狀況，但仍需戴維斯（Anthony Davis）可能受傷的備案，「2020年莫里斯（Markieff Morris）在湖人奪冠之路扮演了很好的角色，勒夫有機會發揮同樣功能。」

湖人目前以27勝32敗位居西區第13名，但它們在過去3場比賽中贏了鵜鶘以及勇士兩個排名更高的球隊，距離附加賽席位僅兩場勝差。