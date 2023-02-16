聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／對新隊友讚不絕口 詹姆斯稱羅素刁鑽、畢斯利像JR
全明星周末前的最後一場比賽，湖人今天在主場迎戰鵜鶘，靠著新三巨頭詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）和羅素（D'Angelo Russell）聯手攻下70分擊敗對手，對於與球隊新陣容進行的首場比賽就拿下勝利，今天拿下21分、6籃板、6助攻的詹姆斯就直言，這套新陣容的技能組合，將會非常適合彼此。
湖人在日前交易大限將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送走後補進多名新血，其中羅素、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與畢斯利（Malik Beasley）更在今天與戴維斯和剛歸隊的詹姆斯搭擋出擊，組成全新的先發組合。
而在今天比賽中湖人也展現多點開花的攻勢，不僅新三巨頭合力攻下70分，全隊上場13人有12人有得分紀錄，包括新加入的班霸（Mo Bamba）、里德（Davon Reed）也都有替補得分進帳。
對於與新陣容的首次搭配球隊就順利取勝，詹姆斯也直言對於新隊友們感到滿意，「我認為我們的技能都很適合彼此，不過我們還有很多工作要做，每場比賽對我們來說都會很艱難，我希望大家能夠享受接下來的假期，但也千萬不能完全放鬆，並在回來時延續這股氣勢。我們正在醞釀的東西讓我感覺非常好，但這需要靠著最後階段的賽事一一印證，這讓我很期待。」
談到在受傷缺陣這段期間球隊的改變，詹姆斯先是向那些被交易走的球員，包括衛斯特布魯克致敬，接下來他也一一稱讚幾名新血的表現，包括點名回鍋的羅素是一名相當出色且刁鑽的後衛，並認為畢斯利有當年史密斯（JR Smith）的瘋狂射手特質，而范德比爾特則是一把多功能的瑞士刀，「我真心喜歡這些我們獲得的新戰力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言