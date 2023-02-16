NBA／領先28分差點被翻盤！安比德29+14率76人斷騎士7連勝

騎士隊賽前距離東區第三的76人隊僅落後1場勝差，並挾帶7連勝的氣勢作客76人主場，沒想到76人上半場就取得25分領先。原以為大勢底定的比賽，卻在末節出現懸念，騎士單節海灌42分，不過76人最後關頭罰球表現穩定，終場仍以118：112擊敗騎士，拿下4連勝，也中止騎士7連勝。

76人首節中段打出21：2的攻勢，騎士則在末段打出9：2的攻勢，將落後追到14分。不過騎士沒延續氣勢，單節僅得14分，76人藉機擴大領先，一度領先28分，最後以63：38結束上半場。

第三節騎士先將落後縮小到14分。末節在米契爾（Donovan Mitchell）16分的帶領下，接連打出18：6、15：6的攻勢，讓76人帶著4分領先進入最後30秒。76人後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）站上罰球線，2罰全進，騎士後續反撲時間不夠，吞下敗戰。

76人球星安比德（Joel Embiid）全場拿到29分14籃板，哈登（James Harden）19分12助攻，梅爾頓也挹注17分。騎士的部分，米契爾攻下33分，葛蘭德（Darius Garland）27分，莫布里（Evan Mobley）23分9籃板。