NBA／「我能補暴龍中鋒缺」伯爾特超狂數據比肩海軍上將

中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）轉戰暴龍第二場比賽就與隊友完美融合，在今天面對魔術的比賽中，17投15中狂攻30分，另外還有9籃板、6阻攻的表現，徹底展現禁區宰制力，幫助暴龍123：113擊敗魔術。

值得一提的是伯爾特腳出超狂數據，是繼「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、湯普森（Klay Thompson）後，第3位以超過85%命中率砍下30分，且沒有任何罰球出手的球員。

談到今天的好表現，伯爾特認為是對手防守策略的影響，「他們一直包夾范弗利特（Fred VanVleet），讓我在自己的舒適區接球，並把球放進籃框。」

伯爾特的到來，填補暴龍最缺乏的禁區戰力。對此伯爾特自信表示，「我真的可以填補中鋒位置，隨著每場比賽進行，我的比賽感覺越來越舒適。」

暴龍本場比賽投籃命中率達60.2%，創球隊賽季新高。除了伯爾特外，席亞康（Pascal Siakam）15投10中攻進26分，表現也相當出色，控衛范弗利特傳出15次助攻也創個人賽季新高。魔術則以卡特（Wendell Carter Jr.）26分表現最佳。