NBA／直言湖人球迷抓替死鬼 千勝教頭卡爾意外掀網路大戰

湖人本季戰績持續不振，目前26勝32敗僅排名西區第13，除了球員表現之外，教練漢姆（Darvin Ham)臨場調度也備受討論。不過，千勝教頭卡爾（George Karl）昨日卻在個人推特上表示，發文檢討教練的湖人球迷只是在找「代罪羔羊」，隨後意外地引發了一場網路筆戰。

名教頭卡爾執教經驗豐，總勝場數1175排名NBA歷史第六，他與湖人酸民在網路上筆戰互相嘲諷。 美聯社

發布湖人相關消息的社群《LakersGuru》，昨日針對漢姆的比賽策略發布多則貼文，除了質疑他讓施羅德（Dennis Schroder）上場時間過久外，更直言：「漢姆就是NBA歷史最爛教練。」不過，卡爾明顯不認同此番言論，並指名該社群反駁，「找到一個可以成功帶領這支球隊的教練，你們有漢姆已經很幸運了。」該社群卻再次回應，批評漢姆在2023年仍讓施羅德上場超過38分鐘。

Find one coach who could successfully coach this team. You’re lucky to have Darvin. https://t.co/qkx0xP85vg — George Karl (@CoachKarl22) 2023年2月14日

然而，這場論戰並未就此結束，卡爾於一段時間後再次發文，批評《LakersGuru》與球迷是一群在找替罪羔羊的人，「只因為湖人沒有爛到可以拿到明年狀元狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama），卻除了泡泡圈冠軍以外一無所獲。」更在之後發文嘲諷：「要多少個湖人酸民才可以換一個燈泡？好問題，湖人酸民換不了燈泡，因為他們只會躲在爸媽的地下室然後不知道該怎麼辦。」

Woke up this morning to a feast from @GuruLakers and the Lakers troll community - a sad, angry bunch looking for new scapegoats since they aren’t bad enough to get Wemby or good enough to win anything besides a Bubble championship for years to come. 😆👹 — George Karl (@CoachKarl22) 2023年2月14日

How many Lakers Trolls (LTs) does it take to change a lightbulb?!



Trick question! LTs can’t change a lightbulb cause they are still in their parents basement and don’t know how! 😆🤡👹 @GuruLakers — George Karl (@CoachKarl22) 2023年2月14日

隨後，《LakersGuru》再度發布多則反擊，表示未曾帶隊獲得冠軍的卡爾代表的是「零冠社群」，更嘲諷聯盟將季後賽改成7戰4勝制，是因為他當年帶領的超音速隊在1994年被金塊隊上演老八傳奇。卡爾則再次回應，酸民唯一最靠近戒指的時刻，就是他們路過玩具店的時候，「推特社群對於NBA的冠軍迷思，就是一群在電子遊樂場都沒辦法得到足夠分數、贏得塑膠戒指的酸民所帶起的。」

I still like you @GuruLakers.



The closest you’ve ever gotten to a ring was in the toy chest at the local arcade last week but I appreciate your commitment to your team, no matter how bad or irrelevant they may be. ❤️ https://t.co/qEDGVKGQho — George Karl (@CoachKarl22) 2023年2月14日

目前這場罵戰仍未停歇，除了本次爭執外，卡爾也曾在2020年湖人對上金塊的季後賽，直言自己「真的很討厭湖人」；若再加上本次事件，可以看出卡爾與湖人以及湖人球迷之間的愛恨糾葛是剪不斷理還亂。