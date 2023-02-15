快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／直言湖人球迷抓替死鬼 千勝教頭卡爾意外掀網路大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人知名社群嘲諷湖人教頭漢姆是史上最爛，引來千勝教頭卡爾護航。 法新社
湖人知名社群嘲諷湖人教頭漢姆是史上最爛，引來千勝教頭卡爾護航。 法新社

湖人本季戰績持續不振，目前26勝32敗僅排名西區第13，除了球員表現之外，教練漢姆（Darvin Ham)臨場調度也備受討論。不過，千勝教頭卡爾（George Karl）昨日卻在個人推特上表示，發文檢討教練的湖人球迷只是在找「代罪羔羊」，隨後意外地引發了一場網路筆戰。

名教頭卡爾執教經驗豐，總勝場數1175排名NBA歷史第六，他與湖人酸民在網路上筆戰互相嘲諷。 美聯社
名教頭卡爾執教經驗豐，總勝場數1175排名NBA歷史第六，他與湖人酸民在網路上筆戰互相嘲諷。 美聯社

發布湖人相關消息的社群《LakersGuru》，昨日針對漢姆的比賽策略發布多則貼文，除了質疑他讓施羅德（Dennis Schroder）上場時間過久外，更直言：「漢姆就是NBA歷史最爛教練。」不過，卡爾明顯不認同此番言論，並指名該社群反駁，「找到一個可以成功帶領這支球隊的教練，你們有漢姆已經很幸運了。」該社群卻再次回應，批評漢姆在2023年仍讓施羅德上場超過38分鐘。

然而，這場論戰並未就此結束，卡爾於一段時間後再次發文，批評《LakersGuru》與球迷是一群在找替罪羔羊的人，「只因為湖人沒有爛到可以拿到明年狀元狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama），卻除了泡泡圈冠軍以外一無所獲。」更在之後發文嘲諷：「要多少個湖人酸民才可以換一個燈泡？好問題，湖人酸民換不了燈泡，因為他們只會躲在爸媽的地下室然後不知道該怎麼辦。」

隨後，《LakersGuru》再度發布多則反擊，表示未曾帶隊獲得冠軍的卡爾代表的是「零冠社群」，更嘲諷聯盟將季後賽改成7戰4勝制，是因為他當年帶領的超音速隊在1994年被金塊隊上演老八傳奇。卡爾則再次回應，酸民唯一最靠近戒指的時刻，就是他們路過玩具店的時候，「推特社群對於NBA的冠軍迷思，就是一群在電子遊樂場都沒辦法得到足夠分數、贏得塑膠戒指的酸民所帶起的。」

目前這場罵戰仍未停歇，除了本次爭執外，卡爾也曾在2020年湖人對上金塊的季後賽，直言自己「真的很討厭湖人」；若再加上本次事件，可以看出卡爾與湖人以及湖人球迷之間的愛恨糾葛是剪不斷理還亂。

相關新聞

NBA／KD轉隊太陽首次督軍！ 保羅19助攻攜布克、艾頓退國王

太陽隊今日主場迎戰國王隊，剛加盟太陽的杜蘭特（Kevin Durant）首次現場觀賽，迎來全場球迷的歡呼聲。本場比賽太陽主控保羅（Chris Paul）傳出個人賽季新高19次助攻，布克（Devin B

NBA／打沒雙星的綠衫軍好辛苦 哈勒戴40分率公鹿奪11連勝

東區第2的公鹿隊在主場迎戰龍頭塞爾蒂克隊，儘管綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）皆因傷缺陣，但全員皆兵與對手一路糾纏，四節打完不分勝負進入延長賽。公鹿靠著全

NBA／透露湖人戰績低迷原因 貝佛利說3次：不是籃球問題

湖人隊本季戰績低迷，戰績26勝32敗排名西區第13，湖人總管佩林卡也在交易大限前發動交易，提升球隊戰力。其中被送往魔術隊的「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）在節目上爆料，湖人的差勁表

NBA／直言湖人球迷抓替死鬼 千勝教頭卡爾意外掀網路大戰

湖人本季戰績持續不振，目前26勝32敗僅排名西區第13，除了球員表現之外，教練漢姆（Darvin Ham)臨場調度也備受討論。不過，千勝教頭卡爾（George Karl）昨日卻在個人推特上表示，發文檢

NBA／里拉德領銜三分球大賽 「字母」三兄弟技術挑戰賽合體

NBA明星賽即將於本週末點燃戰火，官方今天公布三分球大賽、技術挑戰賽及灌籃大賽參賽名單。其中拓荒者主將里拉德（Damian Lillard）及塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）都會參加三分

NBA／雙向合約拚到正選 馬刺與年輕中鋒簽四年長約

交易大限過後，NBA各隊除買斷市場外，也能與旗下發展聯盟球員簽約以補強戰力，馬刺隊於日前便與原領有雙向合約的中鋒貝西（Charles Bassey）簽下一筆4年1020萬美元的合約，填補伯爾特（Jak

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦