NBA／約柯奇再創獨一無二紀錄 金塊首次明星賽前搶40勝

約柯奇(Nikola Jokic)面對強敵熱火再度展現效率驚人的MVP身手,全場14投12中,攻下27分12籃板8助攻,而且沒有出現1次失誤,帶領金塊在客場以112比108險勝。

約柯奇寫下歷史上第2次以85%命中率至少拿到25分8籃板8助攻且0失誤的紀錄,前一次達成的人正好也是他本人。

總教練馬龍(Michael Malone)賽後表示:「約柯奇做了他所能做的一切。今晚我們有7位球員得分上達到雙位數,這證明我們的陣容很有深度。」

27 PTS 12 REB 8 AST 85% FG 53.4 FPTS Just another night for Nikola Jokic 😮💨 #MileHighBasketball pic.twitter.com/HIuLDubNKK

對於約柯奇支配全場的高效能表現,阿德巴約(Bam Adebayo)賽後也是予以稱讚,同時談到防守他的難處。「他是連兩屆年度MVP,防守最重要的是不要給他空間,但這也是最困難的地方,因為他技術能力太好了,而且他會傳球。」

史特魯斯(Max Strus)也讚賞了約柯奇。「他能讓身邊所有人變得更好。金塊很多球員挺身而出,命中投籃。他們可以佔據西區龍頭寶座是有其原因的。」

金塊在最近8場比賽中取得6勝,成為塞爾蒂克之後聯盟第2支取得第40勝的球隊;根據統計,這是金塊隊史首度在明星賽前拿到40勝。金隊隊史最佳成績是出現在2012-13年賽季,當時他們贏得57勝25敗。如果把前身ABA時期也算進去,金塊曾在1975和1976年分別奪下65勝、60勝。

在這場比賽結束後,約柯奇還特別跟熱火陣中來自塞爾維亞的小老弟約維奇(Nikola Jovic)一同共進晚餐。

Nikola Jokić and Nikola Jović at dinner last night in Miami pic.twitter.com/ipEuxFfEQK