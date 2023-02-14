NBA／約柯奇再創獨一無二紀錄 金塊首次明星賽前搶40勝

約柯奇（Nikola Jokic）面對強敵熱火再度展現效率驚人的MVP身手，全場14投12中，攻下27分12籃板8助攻，而且沒有出現1次失誤，帶領金塊在客場以112比108險勝。

約柯奇寫下歷史上第2次以85%命中率至少拿到25分8籃板8助攻且0失誤的紀錄，前一次達成的人正好也是他本人。

總教練馬龍（Michael Malone）賽後表示：「約柯奇做了他所能做的一切。今晚我們有7位球員得分上達到雙位數，這證明我們的陣容很有深度。」

27 PTS

12 REB

8 AST

85% FG

53.4 FPTS



Just another night for Nikola Jokic 😮💨#MileHighBasketball pic.twitter.com/HIuLDubNKK — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 14, 2023

對於約柯奇支配全場的高效能表現，阿德巴約（Bam Adebayo）賽後也是予以稱讚，同時談到防守他的難處。「他是連兩屆年度MVP，防守最重要的是不要給他空間，但這也是最困難的地方，因為他技術能力太好了，而且他會傳球。」

史特魯斯（Max Strus）也讚賞了約柯奇。「他能讓身邊所有人變得更好。金塊很多球員挺身而出，命中投籃。他們可以佔據西區龍頭寶座是有其原因的。」

金塊在最近8場比賽中取得6勝，成為塞爾蒂克之後聯盟第2支取得第40勝的球隊；根據統計，這是金塊隊史首度在明星賽前拿到40勝。金隊隊史最佳成績是出現在2012-13年賽季，當時他們贏得57勝25敗。如果把前身ABA時期也算進去，金塊曾在1975和1976年分別奪下65勝、60勝。

在這場比賽結束後，約柯奇還特別跟熱火陣中來自塞爾維亞的小老弟約維奇（Nikola Jovic）一同共進晚餐。

Nikola Jokić and Nikola Jović at dinner last night in Miami pic.twitter.com/ipEuxFfEQK — THE JOKER(S) 🃏🇷🇸 (@SerbsInSports) February 13, 2023

金塊第一節表現不穩，但是第二節得分以38比26領先，最後是以65比62進入半場休息時間。金塊隊在下半場多數時間均能維持領先，雖然熱火隊在最後1分鐘將比數追至3分差內，金塊隊最終還是守住勝利。

金塊攻勢平均，有7位球員得分超過兩位數，波特（Michael Porter Jr.）拿了17分，布朗（Bruce Brown）砍了16分，全隊還有傳出34次助攻。

約柯奇賽後表示，「我想我們喜歡為彼此而戰」，「我們試著找到無人防守的隊友，致力創造最佳的投籃機會。」「全隊都認同這個想法，這也是為什麼我們有那麼多的助攻。」

巴特勒（Jimmy Butler）拿下熱火全隊最高的24分，另有10籃板與9助攻，史特魯斯獲23分，阿德巴約得到19分。