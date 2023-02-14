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NBA／拒談休賽季動向 厄文只想成為更好隊友與領導者

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
BASKETBALL-NBA-DAL-MIN/:NBA: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks Feb 13, 2023; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Kyrie Irving (2) warms up before the game against the Minnesota Timberwolves at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社
BASKETBALL-NBA-DAL-MIN/:NBA: Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks Feb 13, 2023; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks guard Kyrie Irving (2) warms up before the game against the Minnesota Timberwolves at American Airlines Center. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports 路透社

儘管上周才剛轉戰獨行俠隊、打出不錯成績，厄文（Kyrie Irving）今年休賽季是否會與獨行俠續約，或是以自由球員身分轉戰他隊，依舊是外界關注焦點，他今天在受訪被問及此事保持低調，強調希望各界先將焦點鎖定在當前賽季與獨行俠身上。

厄文加盟獨行俠後，帶領球隊拿下2連勝，儘管與唐西奇（Luka Doncic）合作的首場比賽不敵國王隊，兩人連線依舊讓各界相當期待，不過今年將是厄文合約最後一季，日前也因他無法與籃網隊達成簽下長約的共識，才決定在季中高喊「賣我」並轉戰獨行俠。

對於今年休賽季期間的動向成為各界關注焦點，厄文今天強調，直到本賽季結束前，自己都不打算對外談論關於未來動向的想法，「這會帶給我和球隊不必要的干擾，我以前處理過這樣的問題，這種問題會讓人情緒低落。」

在轉戰獨行俠後，厄文有資格在本賽季與獨行俠簽下一份為期2年，最高8300萬美元的續約，不過如果投入自由市場他則能簽下4年總值2億2060萬美元的合約，或是與獨行俠簽下5年、2億7200萬美元的合約。

根據國外媒體報導，日前交易截止日前將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook） 送走的湖人隊，休賽季期間將有巨大的薪資空間招攬厄文，詹姆斯日前也在受訪時透露，對於球隊無法在季中爭取厄文加盟感到失望。

對於外界認為厄文在無法確保續約的情況下，獨行俠就透過季中交易換取他的加入，無疑是為球隊增添不少風險，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）說：「我認識厄文很長一段時間了，知道他的核心理念是什麼，也知道他是什麼樣的人，我不僅沒有看到這筆交易中有風險，反而看到不交易可能面臨的風險。」

厄文也直言，對於來到獨行俠後的一切感到滿意，「從一開始到達這裡，就只有溫暖的擁抱、真摯的愛和熟悉的關係，這讓我在面臨質疑或困惑時能尋求到真正的幫助；接下來只想成為休息室裡那位更好的隊友，並在這裡、達拉斯社區和NBA成為更偉大的領導者，我將繼續做好自己。」

Kyrie Irving Russell Westbrook Luka Doncic

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