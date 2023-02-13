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NBA／酋長封王馬霍姆斯勇奪MVP 詹皇、柯瑞狂賀

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
截自推特
截自推特

第57屆NFL美式足球超級盃在今天上演精彩對決，雙方交互領先一路廝殺到最後時刻，堪薩斯酋長隊靠著明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）第四節連續兩次關鍵傳球達陣，加上踢球員巴克（Harrison Butker）終場前致勝一擊，以38：35逆轉擊敗費城老鷹隊，勇奪隊史第3座金盃，馬霍姆斯更是生涯第2次獲選MVP。

明星四分衛馬霍姆斯勇奪MVP。 路透社
明星四分衛馬霍姆斯勇奪MVP。 路透社

許多NBA球星都非常關注超級盃的結果，才剛打破賈霸得分紀錄的詹姆斯（LeBron James）甚至是親自到現場觀戰，在見證馬霍姆斯率領球隊再次登頂，詹姆斯也是第一時間就發文恭賀。

「我的兄弟，恭喜你了！」詹姆斯寫道。本屆超級盃中場是由已經4年沒有公開演出的蕾哈娜（Rihanna）進行表演。過往蕾哈娜一直都是詹皇粉絲，還多次到現場看比賽，詹姆斯也不忘發文表達對於蕾哈娜的支持。

除了詹皇外，像是歐尼爾（Shaquille O'Neal）、布克（Devin Booker）、里拉德（Damian Lillard）等球星都到了超級盃現場觀看這場比賽。

杜蘭特（Kevin Durant）也寫道：「不騙你們，這是我看過最偉大的美式足球賽季之一！祝賀堪薩斯酋長奪冠，你永遠不能把他們排除在外！還有15號（馬霍姆斯）真的太特別了！」

至於同樣熱愛美式足球的柯瑞（Stephen Curry），則是在IG貼上他與馬霍姆斯當初一起參加高爾夫賽的合影照片，並且祝賀道：「恭喜馬霍姆斯贏得超級盃冠軍！」

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