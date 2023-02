NBA／酋長封王馬霍姆斯勇奪MVP 詹皇、柯瑞狂賀

第57屆NFL美式足球超級盃在今天上演精彩對決,雙方交互領先一路廝殺到最後時刻,堪薩斯酋長隊靠著明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)第四節連續兩次關鍵傳球達陣,加上踢球員巴克(Harrison Butker)終場前致勝一擊,以38:35逆轉擊敗費城老鷹隊,勇奪隊史第3座金盃,馬霍姆斯更是生涯第2次獲選MVP。

明星四分衛馬霍姆斯勇奪MVP。 路透社

許多NBA球星都非常關注超級盃的結果,才剛打破賈霸得分紀錄的詹姆斯(LeBron James)甚至是親自到現場觀戰,在見證馬霍姆斯率領球隊再次登頂,詹姆斯也是第一時間就發文恭賀。

「我的兄弟,恭喜你了!」詹姆斯寫道。本屆超級盃中場是由已經4年沒有公開演出的蕾哈娜(Rihanna)進行表演。過往蕾哈娜一直都是詹皇粉絲,還多次到現場看比賽,詹姆斯也不忘發文表達對於蕾哈娜的支持。

除了詹皇外,像是歐尼爾(Shaquille O'Neal)、布克(Devin Booker)、里拉德(Damian Lillard)等球星都到了超級盃現場觀看這場比賽。

杜蘭特(Kevin Durant)也寫道:「不騙你們,這是我看過最偉大的美式足球賽季之一!祝賀堪薩斯酋長奪冠,你永遠不能把他們排除在外!還有15號(馬霍姆斯)真的太特別了!」

No lie, one of the greatest football seasons I’ve followed. Congrats to the Chiefs on that bowl, can’t ever count them boys out! 15 is beyond special!!!