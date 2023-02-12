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NBA／經紀人否認小裴頓打止痛 勇士明早決定是否執行交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
小裴頓傷勢體檢問題牽動四方交易成功與否。 美聯社
小裴頓傷勢體檢問題牽動四方交易成功與否。 美聯社

勇士隊日前在季中交易截止日前，與活塞、老鷹和拓荒者隊達成一筆牽動多名球員的交易案，並且迎回上季奪冠班底的小裴頓（Gary Payton II）；然而看似一帆風順的過程，沒想到卻傳出小裴頓體檢未過的問題，導致這筆交易案出現巨大變數。

先前有媒體爆料，拓荒者球團的醫療人員會要求小裴頓打止痛針，讓他可以帶著傷病持續上場奮戰，而相關傷勢狀況顯然也未告知勇士。

不過根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，小裴頓的經紀人出面澄清這些報導，表達絕沒有透過打止痛針硬上場的情況。

勇士現階段能做的一個選擇就是放棄這筆交易案，或者選擇保留小裴頓，即使他可能會因傷持續缺陣；而就《ESPN》的報導，倘若經過調查證明拓荒者確實隱瞞了小裴頓的傷勢狀況，聯盟可能會針對他們做出處分。

按照規定，勇士必須在台灣時間星期一早上10點30分之前做出決定，是否要繼續完成這筆四方交易。勇士也將持續評估小裴頓的傷勢。

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