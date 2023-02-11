NBA／繞了一圈又回湖人 羅素：和詹姆斯、AD打球很輕鬆
NBA交易大限已過，過去這段期間，西區不少球隊換來重要爭冠拼圖，在這之中，羅素（D'Angelo Russell）重返湖人隊的交易案格外引人注目，而他也在今日受訪時分享自己對這支球隊的感受。
羅素在2015年以榜眼之姿加入湖人，被期望能扛下布萊恩（Kobe Bryant）火炬成為球隊下個世代的球星，可惜在兩季後即被交易至籃網隊。羅素效力布魯克林期間首度入選全明星賽，隨後加入勇士隊、灰狼隊，兜了一圈又再度回到湖人。
談到第一次穿上紫金戰袍，羅素表示腦中全都是布萊恩，「當我一開始在湖人時，我並沒有很感謝他，因為我還很年輕，但當我離開後，我對他充滿感激，而現在他已經走了，這種情緒變得更加強烈。」
羅素回到湖人後將與詹姆斯（Lebron James）以及戴維斯（Anthony Davis）聯手，對此，羅素不諱言地說：「我唯一能想到的，就是和詹姆斯、戴維斯兩個很能吸引防守者的球員打球，那會有多輕鬆。」此外，他也強調自己「已經成長了，不再是個小孩。」在隊中也不會只是次要的輔助角色。
目前吞下三連敗的湖人戰績為25勝31敗，排名西區第13，極需包括羅素在內的新援提供戰力讓球隊重返季後賽。
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