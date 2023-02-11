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NBA／傳拓荒者隊醫要求小裴頓打止痛針 體檢未過勇士陷兩難

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓。 美聯社
小裴頓。 美聯社

勇士隊日前與拓荒者、活塞及老鷹隊達成一筆四方交易，將榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）送到拓荒者換回小裴頓（Gary Payton II），不過今天卻傳出意外消息，小裴頓未通過勇士體檢，這筆交易恐怕告吹，美媒也指出拓荒者未告知小裴頓帶傷打球的事情。

根據《The Athletic》報導指出，小裴頓在檢查中發現核心肌肉受損，必須休息三個月的時間。報導中還提到，小裴頓其實是帶傷奮戰，拓荒者隊醫要求他打止痛針撐過去，拓荒者在交易談判中未向勇士告知這件事。

不過拓荒者總管今日也發布聲明反駁指控，「如果球隊評估他的身體不健康，或未達要求，球隊就不會讓他上場。」

根據規定，勇士必須在美國時間本周六決定要完成交易或取消交易。由於交易截止日已過，勇士不能改變交易內容，也就是說要求額外補償的操作不被允許。

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