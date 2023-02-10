NBA／籃網新領袖丁威迪回鍋首秀表現佳 公牛拉文38分做白工

籃網在交易大限前接連送走厄文（Kyrie Irving）及杜蘭特（Kevin Durant）陣容產生大變動，先一步與球隊會合的丁威迪（Spencer Dinwiddie）迎接回鍋籃網首秀，新援布里吉斯（Mikal Bridges）及強森（Cameron Johnson）則現身場邊觀賽。丁威迪全場得到25分6助攻，幫助籃網以116：105擊退公牛。

籃網首節狀態不佳僅拿下19分，但第二節在替補球員的發揮下反倒取得3分領先。第三節公牛在拉文（Zach LaVine）14分的帶領下，又將領先要回。末節籃網打出14：4的攻勢，掌握比賽風向，終場就以116：105收下勝利。

公牛球星拉文本場比賽狂砍38分；過去3場得分皆破40分的籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas）手感冰冷，全場16投3中，靠著13次罰球命中才得到20分。

三分線外的表現成為本場比賽最大分水嶺，籃網板凳射手哈里斯（Joe Harris）三分球9投6中攻進18分，渡邊雄太也命中4記三分球貢獻14分。反觀公牛全隊只命中5記三分球，命中率僅19.2%。