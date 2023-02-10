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NBA／快艇發動3波交易 斬獲葛登、普拉里、海蘭德
不讓湖人專美於前，同城的快艇也趕在季中交易截止日前迅速出手進行3筆買賣，先後送走沃爾（John Wall）、肯納德（Luke Kennard）、傑克森（Reggie Jackson），分別從黃蜂、火箭和金塊身上得到中鋒普拉里（Mason Plumlee）、射手葛登（Eric Gordon）、二年級生海蘭德（Bones Hyland）。
快艇先是和金塊達成協議，用2024年和2025年的二輪選秀權，換來本季場均可以拿到12.1分的海蘭德；隨後快艇和火箭、灰熊談成三方交易。
快艇從火箭得到葛登，並且把沃爾（John Wall）送回到休士頓，火箭還得到2023年首輪籤互換權；火箭也從灰熊那邊獲得老將格林（Danny Green）；灰熊則從快艇拿到肯納德。另外，灰熊還把3個二輪選秀權送給了快艇。
先前就傳出可能會在季中被拍賣的葛登，合約還剩下兩年，將在2024年夏天到期。本季至今，葛登場均可以得到13.1分2.1籃板2.9助攻，投籃命中率43.9%，三分球命中率34.7%。
生涯陸續待過籃網、拓荒者、金塊和黃蜂的普拉里，近三年都是擔綱先發主力中鋒，今年賽季更繳出12.2分9.7籃板3.7助攻的成績，皆是生涯新高。普拉里將和祖巴茲（Ivica Zubac）一同分擔禁區工作，提供側翼鋒線群更多幫助。
去年6月被火箭買斷合約的沃爾，繞了一圈又回到了休士頓；據了解，火箭將會再一次買斷他的合約。
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