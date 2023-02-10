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NBA／勇士出清榜眼威斯曼 收回奪冠班底小裴頓

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
勇士榜眼威斯曼最終仍是遭到出清。 路透社
勇士榜眼威斯曼最終仍是遭到出清。 路透社

根據消息，勇士和活塞、老鷹達成一筆四方交易，將2020年選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）送到底特律，從老鷹獲得5個二輪選秀權，也從活塞拿到諾克斯（Kevin Knox）。老鷹則是從活塞得到了比伊（Saddiq Bey）。

最後勇士將諾克斯和5個二輪選秀權送到拓荒者，換回上季冠軍班底的小裴頓（Gary Payton II）。

原本被視為高潛力的威斯曼，除了新秀年出賽75場、繳出場均12.8分4.5籃板的成績外，接下來受到傷勢影響，上季完全報銷。本季在回歸後，勇士一度仍想培養他成為主要禁區輪替，但表現還是不如預期，一度下放發展聯盟，幾乎完全失去輪值空間。

勇士得到的諾克斯曾是2018年首輪第9順位的新秀，但在尼克待了3年之後，就被交易老鷹；之後又和活塞簽下兩年600萬美元的合約，下個賽季他將是球隊選項。諾克斯本季平均可以得到5.6分2.6籃板，三分球命中率37.1%。

比伊是威斯曼的同梯，2020年以首輪第19順位被籃網選走，隨後透過三方交易加入活塞。本季比伊場均得到14.8分4.7籃板1.6助攻1抄截，每場可以砍進1.9顆三分球。

小裴頓在協助勇士奪冠後，以三年2700萬美元的合約加入拓荒者，但受到傷勢影響，從開季就一路缺席比賽，直到1月份才正式復出。本季出賽15場，平均得到4.1分2.6籃板1.5助攻1.1抄截。

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