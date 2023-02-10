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NBA／公鹿如願拿下克勞德 整季未出賽狀態成疑
才剛被交易到籃網的克勞德（Jae Crowder），如今迅速又換了新東家。
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，之前就曾被太陽獲准和克勞德會面的公鹿，鍥而不捨繼續和籃網談判，順利收下克勞德。
由於籃網在兩筆重量級交易之後，陣中鋒線球員暴增，有著更衣室問題的克勞德自然就成了首要交易對象。儘管他與太陽達成協議已經許久沒有正式比賽過，但挾著過去幫助熱火和太陽闖進總冠軍賽的經驗，仍是公鹿所看重
據悉，公鹿將會送給籃網5個二輪選秀權，同時交易中還會拉進溜馬。
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