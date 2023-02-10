NBA／前領航猿洋將里德傳改披湖人戰袍 可望攜手詹姆斯

NBA交易大限將在今天凌晨截止，昨天宣布將主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送走的湖人，也在今天凌晨傳出將陣中25歲中鋒布萊恩（Thomas Bryant）送到丹佛，與金塊換回前領航猿洋將里德（Davon Reed）以及3個二輪選秀權。

曾在PLG首賽季來台效力桃園領航猿的里德，在台灣打球期間就展現出全能身手，不過在賽季仍未結束前就因傷離隊返美，並在同年8月獲得金塊青睞代表該隊出征夏季聯賽，儘管後來一度轉戰發展聯盟，但去年又再度獲得金塊提供的合約並代表球隊出賽48場，繳出平均4.4分、2.3籃板、1.1助攻的數據。

本賽季里德也代表金塊出賽35場，但僅有一場先發出賽，且上場時間也下滑到每場9分鐘，平均得分2.3分、1.6籃板，在今天也傳出他將被金塊與3個次輪選秀權一起打包送往湖人，換來年輕中鋒布萊恩。里德有望在本賽季剩餘時間與詹姆斯、戴維斯和八村壘等人聯手。

至於布萊恩本賽季則是繳出一張平均12.1分、6.8籃板的亮眼數據，其中三分球命中率更是高達4成4，他的加入將能幫助金塊提升前場戰力深度，以應對接下來競爭將變得更激烈的西區戰情。