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MLB／昨天差點吐出來…林多扛著流感板凳出發敲再見安

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
因為流感沒有先發的林多，替補上場後還是敲出再見安打當英雄。 美聯社
因為流感沒有先發的林多，替補上場後還是敲出再見安打當英雄。 美聯社

大都會隊球星林多（Francisco Lindor）昨天才因流感打到一半提前退場，今天也在板凳待命，結果11局下立刻當英雄，敲出一支2分打點再見安打，幫助大都會隊以7：6擊敗小熊隊

林多近幾天都在流感症狀下勉強應戰，但昨天實在是太不舒服才宣告退場，「我差點要在游擊防區吐出來。」他說：「或是在游擊No.2。」No.2在美國俚語中，意指上個大號，也就是差點就地解放。

回到家中後，林多的太太為他準備了水、防嘔吐藥、退燒藥、電解質溶液以及一個空塑膠袋，放在床邊，但林多依舊難以入眠，起床還是不舒服，到球場後接受靜脈注射，繼續哀求總教練門多薩（Carlos Mendoza）將他排進打線。

門多薩雖然妥協，但要林多在板凳待命，比賽中間再找機會讓他上場，並跟他說：「聽著，我讓你休息前面4到5局，因為我知道你會在關鍵時刻跳出來。」

結果門多薩預言神準，林多先是在6局下代打敲出2分打點二壘打，幫助大都會隊追近到4：5，兩隊以5：5鏖戰至延長賽。

11局上小熊隊先得1分，但11局下貝德（Harrison Bader）先被觸身球砸中，形成一二壘有人，林多此時又是一棒把球打到左外野深處，一支二壘打送回2分逆轉比數。

隊友馬提（Starling Marte）對林多的表現直呼神奇，「他明明就超級不舒服，但還能在球隊需要的時候，敲出兩支關鍵安打，這真的很特別。」

林多這支再見安打也讓後援投手楊恩（Danny Young）意外收下生涯首勝，而林多單場4打點寫下本季新高，林多表示：「我今天只是個角色球員，我必須隨時準備好，等待自己的名字被叫到。」

大都會 小熊隊 林多

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