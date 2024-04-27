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中職／突破！兄弟延長賽再見暴投勝 獅隊本季首次2連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手艾士特。圖／中信兄弟隊提供

今日洲際棒球場上演延長賽，即使有突破僵局制，中信兄弟隊與統一獅隊仍鏖戰滿12局，最終兄弟靠著再見暴投以7：6贏球，也賞給獅隊本季第1次2連敗。

在洲際主場出賽的兄弟在2局下先靠對方失誤得分，徐博瑋再1棒敲回2分打點，3局下陳俊秀則是敲出轉戰兄弟後的第1發全壘打，取得4：0領先。

不料獅隊打線7局上開始追分，先靠著林佳緯在滿壘時的高飛犧牲打破蛋，8局上陳鏞基在2出局、二壘有人的適時安打敲回1分；9局上面對兄弟終結者吳俊偉，1出局後林靖凱敲安追到1分差，林安可敲出的滾地球造成一壘手失誤，陳傑憲在滿壘時遭到觸身，擠回追平分。

兩隊正規9局以4：4戰平，進入本季開始的突破僵局制延長賽，11局上林靖凱、林安可的2支安打為獅隊打下2分，不過11局下陳子豪在二壘有人情況下，作為首名打者開轟，一支2分砲再度追平比數。

12局下的關鍵時刻，獅隊推出劉予承接手，兄弟二壘站上岳政華，接著王政順代打敲安，周思齊代打在0好2壞後獲得故意四壞保送，結果面對王威晨時，劉予承投出暴投，讓岳政華跑回再見分。

兄弟先發投手艾士特雖然投出6.1局失1分的優質先發，但無關勝敗，另有8次三振、2次四壞保送；獅隊布雷克先發6局被敲6支安打，失4分（2分責失）。

中信兄弟 岳政華 林安可 統一獅

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