中職／1：0張力下奪勝 威能帝：我不在意分差

樂天桃猿隊洋投威能帝今天繳出一場7局8K無失分的好投，而且全場沒有四死球，在1：0的張力下為球隊取得勝利，威能帝表示，不管是幾分差，「我都會拿出最好的競爭力。」

猿隊今晚本季首次回到桃園主場，就以1：0擊敗台鋼雄鷹隊，威能帝獲選單場MVP，他先發7局被敲3支安打，沒有失分，另有8次三振，四壞球、觸身球都掛0。

加上1局下梁家榮的高飛犧牲打敲回寶貴1分，猿隊在回到桃園主場第1戰就拿下勝利，放起煙火，總教練古久保健二表示，威能帝跟捕手嚴宏鈞的搭擋，才贏下這場辛苦的比賽。

威能帝表示，去年開始跟嚴宏鈞搭擋，彼此都有默契，搭配起來沒什麼問題，「他知道我需要什麼。」能夠在1：0的壓力下奪勝，威能帝說：「比分對我不重要，我的工作是投好每一球，不管是1：0、5：0，我都要拿出最好競爭力。」

雄鷹先發投手小野寺賢人表現也很優異，7局被敲5支安打僅失1分，但吞下本季第2敗，古久保健二指出，能夠在第1局拿下分數對球隊是有利局面，「不過如何攻略對方投手在賽前有給球員指示，結果沒有很好，打者上去之前，要了解對方投手節奏。」

重返久違的桃園主場，古久保健二賽後分享觀察心得，燈柱改成LED後，明顯變得比較亮，「今天看起來，擊出的球會稍微減速，且沒什麼不規則彈跳，這點要感謝整理球場的工作人員。」

威能帝在比賽中多次請工作人員整理投手丘、補土，他解釋投手丘踩起來很舒服，只不過因為前幾天都下雨，土有點濕。

猿隊一壘手在3局上守備時，與跑者發生衝撞，被工作人員背下場休息，已經進行初步治療，古久保健二表示：「因為是膝蓋撞到的關係，還不確定狀況。」球團表示，由於需要等待膝蓋消腫，預計周一到醫院進行檢查。