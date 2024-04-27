中職／雄鷹一軍將滿月 洪總想起自己的第一年

台鋼雄鷹隊成軍後的第1個一軍賽季，即將滿月，總教練洪一中看得出來小將掙扎之處，也想起自己職棒第一年的回憶，「那時候打10幾場，就想說90場到底要怎麼打？」

雄鷹這周「北伐」作客，但剛好遇到雨季延賽2場，到今天與樂天桃猿隊賽前，有3天沒比賽，中間還借用平鎮高中的球場、室內練習場訓練，洪總對室內練習場讚譽有加，「這個職棒都很少見。」

雖然遇到因雨延賽，年輕球員調整不易，洪一中表示：「也好，讓他們學習，遇到打打停停的賽程，要怎麼去調整，連續出賽也是，對他們來說都是功課。」

雄鷹的第一個賽季即將打滿第1個月，洪一中表示，這一段時間對他們來說會最難熬，但3個月後就會習慣職棒節奏，「那時候職棒元年，我打了10幾場，就在想一整年有90場怎麼打，還簽了5年合約。」結果洪一中球員生涯很少缺席，7個賽季有5年全勤。

雄鷹目前最缺乏的是板凳深度，洪總認為這是第一年球隊無法避免的地方，「像是林威漢在二軍打得不錯，但才19歲，也不能急著拉他上來，還需要再磨一下。」