中職／雄鷹利用延賽重新調整 施子謙預計一軍5/3先發

台鋼雄鷹隊近期吞下2連敗，因為雨勢影響延賽給了重新調整的機會、轉換士氣；投手教練蕭任汶也透露先發投手輪值調整，施子謙預計5月3日上一軍先發。

近期雨勢影響多場中職賽事延賽，台鋼雄鷹隊24、26日比賽都延賽，投手教練蕭任汶表示，處於連敗的時候球隊士氣當然會受到影響，延賽也算來的剛剛好，讓球員的身體得到恢復。

蕭任汶也提到，處於連敗時不僅投手有影響，打擊也受到影響，球迷對於雄鷹隊的期待很高，每場比賽都要戰戰兢兢、不能讓球迷失望，要打出讓球迷感動的比賽。

投手施子謙春訓後期2度大腿拉傷、調整較慢，來不及趕上開季，近期狀況不錯，將安排上一軍先發，蕭任汶表示，施子謙目前的先發場次安排在5月3日在天母棒球場對味全龍隊，上一軍出賽前會讓他在二軍再投一場，有充分的時間調整準備。

至於先前因為腰部輕微拉傷下二軍的投手伍祐城，目前回報傷勢已經沒有影響，會重新開始調整，從傳接球、牛棚、實戰投打練習到二軍出賽，回一軍也沒有明確的時程，只要是看本土先發投手狀況，如果有疲勞就會輪替。