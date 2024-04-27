日職／就是穩！宋家豪連5場未失分 奪第8次中繼成功
日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在8局下後援登板，雖然被敲出1支二壘安打，不過順利化解危機，連續5場登板未失分，拿下本季第8次中繼成功，樂天以4比1擊退羅德。
樂天今天作客千葉羅德隊，宋家豪在8局下、球隊3分領先時登板，先讓荻野貴司擊出左外野飛球出局，雖然被藤岡裕大敲出二壘安打，不過接著讓岡大海擊出二壘方向滾地球出局，再賞給洋砲波蘭科（GregoryPolanco）三振，化解危機。
宋家豪用17球投1局，被敲1支安打，沒有失分，單場最快球速149公里，目前已經連續5場出賽無失分、防禦率2.38，且拿下本季第8次中繼成功。
此戰羅德隊雖然在3局下率先得1分，不過樂天在8局上攻下大局，一、二壘有人時，淺村榮斗、島內宏明、阿部壽樹接連敲出安打，灌進4分，終場樂天就以4比1奪勝。樂天此戰先發投手內星龍用99球投7局，僅被敲3支安打，失掉1分，拿下勝投。
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