快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

日職／就是穩！宋家豪連5場未失分 奪第8次中繼成功

中央社／ 台北27日電
宋家豪連續5場登板未失分，拿下本季第8次中繼成功。　截圖自日職東北樂天金鷲官方X
宋家豪連續5場登板未失分，拿下本季第8次中繼成功。　截圖自日職東北樂天金鷲官方X

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在8局下後援登板，雖然被敲出1支二壘安打，不過順利化解危機，連續5場登板未失分，拿下本季第8次中繼成功，樂天以4比1擊退羅德。

樂天今天作客千葉羅德隊，宋家豪在8局下、球隊3分領先時登板，先讓荻野貴司擊出左外野飛球出局，雖然被藤岡裕大敲出二壘安打，不過接著讓岡大海擊出二壘方向滾地球出局，再賞給洋砲波蘭科（GregoryPolanco）三振，化解危機。

宋家豪用17球投1局，被敲1支安打，沒有失分，單場最快球速149公里，目前已經連續5場出賽無失分、防禦率2.38，且拿下本季第8次中繼成功。

此戰羅德隊雖然在3局下率先得1分，不過樂天在8局上攻下大局，一、二壘有人時，淺村榮斗、島內宏明、阿部壽樹接連敲出安打，灌進4分，終場樂天就以4比1奪勝。樂天此戰先發投手內星龍用99球投7局，僅被敲3支安打，失掉1分，拿下勝投。

千葉羅德 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼1局連4場無失分 樂天擊退火腿隊

中職／陳柏豪彌補牛棚戰力 桃猿被挖牆腳反成贏家

日職／宋家豪延長賽投1局無失分 奪本季第7次中繼成功

中職／照獅隊劇本走 潘威倫中繼2.2局封鎖悍將奪149勝

相關新聞

中職／體重變輕沒感覺 林泓育：不會跑得跟晨威一樣快

樂天桃猿隊林泓育近期連7場敲安，已經是個人近3年的新高，他謙虛說：「是運氣不錯啦。」而今年季前的15公斤減重計畫達標，他...

中職／雄鷹一軍將滿月 洪總想起自己的第一年

台鋼雄鷹隊成軍後的第1個一軍賽季，即將滿月，總教練洪一中看得出來小將掙扎之處，也想起自己職棒第一年的回憶，「那時候打10...

中職／許基宏後第二人！陳傑憲幫球迷簽名後被球隊巴士丟包

「我還沒上車阿！」今天發生二部曲，中信兄弟許基宏不寂寞了，統一獅隊陳傑憲成為被球隊巴士丟包第二人！ 獅隊今天要前往台中洲際棒球場挑戰主場的中信兄弟，下午5點的比賽球員通常在中午後一齊抵達備戰，陳

日職／就是穩！宋家豪連5場未失分 奪第8次中繼成功

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在8局下後援登板，雖然被敲出1支二壘安打，不過順利化解危機，連續5場登板未失分，拿下...

影／桃園球場翻新後首戰 內野是大聯盟用的紅土

中華職棒今天在桃園球場由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，而這也是桃園球場整修後首戰，桃園市長張善政也特別到場開球，他表示這是十四年...

中職／雄鷹利用延賽重新調整 施子謙預計一軍5/3先發

台鋼雄鷹隊近期吞下2連敗，因為雨勢影響延賽給了重新調整的機會、轉換士氣；投手教練蕭任汶也透露先發投手輪值調整，施子謙預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。