中職／為重回捕手做足準備 吉力吉撈睽違3年再接捕徐若熙

中職味全龍吉力吉撈・鞏冠24日賽事本季首度蹲捕，他今天表示，之前自己一直想要重回捕手的位置，為此特別找教頭葉君璋特訓傳球，做了很多下半身的訓練，把自己準備好。

龍隊重砲吉力吉撈・鞏冠今年賽事都是以指定打擊為主，不過24日對上統一獅隊的賽事，先發蹲捕、擔任第4棒，不但引導先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）繳出7.1局好投，攻擊方面更是轟出一發3分全壘打，幫助球隊終場以11比2奪勝。

談到當天的比賽，吉力吉撈・鞏冠今天表示，「那天投手表現很好，大家打擊表現也很好。」至於久違蹲捕的感想，他說：「每天把自己準備好，在蹲捕時沒有想太多，因為正常發揮就好，沒想說特別要做什麼事情。」

雖然近期都以指定打擊為主，不過吉力吉撈・鞏冠坦言，其實自己一直想要重回捕手的位置，「教練有他們的安排，這自己沒辦法控制，但我就把可以控制的比如說訓練、把自己準備好，適時有辦法表現就好。」

之前吉力吉撈・鞏冠特別去找捕手出身的總教練葉君璋「特訓」，吉力吉撈・鞏冠指出，主要是針對傳球做討論，因為之前會太過用力想要把球丟好，「變成手的負擔比較大，但他跟我講說不用太用力，只要把下半身顧好就好。」

吉力吉撈・鞏冠也提到，為了準備蹲捕，其實前陣子做很多下半身的訓練，包括腳的穩定性、丟球方面體感調整，「這些訓練一定要帶到比賽，我是這樣去告訴自己。」

此外，今天龍隊推出「龍之子」徐若熙先發對上富邦悍將，這是吉力吉撈・鞏冠睽違3年多再度與徐若熙搭配。