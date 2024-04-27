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中職／許基宏後第二人！陳傑憲幫球迷簽名後被球隊巴士丟包

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅隊陳傑憲成為被球隊巴士丟包第二人！截圖自陳傑憲IG
統一獅隊陳傑憲成為被球隊巴士丟包第二人！截圖自陳傑憲IG

「我還沒上車阿！」今天發生二部曲，中信兄弟許基宏不寂寞了，統一獅隊陳傑憲成為被球隊巴士丟包第二人！

獅隊今天要前往台中洲際棒球場挑戰主場的中信兄弟，下午5點的比賽球員通常在中午後一齊抵達備戰，陳傑憲卻在IG限動po出自己在計程車上的自拍照，原來是被球隊丟包了，他也解釋原因：「從飯店出來幫球迷簽名，簽完頭抬起來巴士開走了，重點我的室友林安可人在巴士上了」。

不過因為是從台中的飯店出發，陳傑憲並沒有遲到太久，被他標記的林安可沒多久就po出陳傑憲抵達的影片，「人已平安抵達」；而陳傑憲則轉發這則限動，回覆「被你找到機會相害了」。

事實上球員被隊巴丟包不是新鮮事，前年許基宏就被球隊遺忘在新營休息站，由當時也在此處停留的悍將隊巴順路載一程，護送他回象巴，被「丟包」許基宏還自嘲在休息站被賣到富邦，中信兄弟則因違規停在國道路肩接回許基宏，事後也承認管理有缺失。

此事被球迷當作樂趣嘲笑多時，如今終於有新梗了！

林安可 許基宏 陳傑憲

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