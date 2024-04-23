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中職／陳鏞基逆轉三分砲、林安可雙響砲 猛獅轟爆龍隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅陳鏞基。本報資料照片
統一獅陳鏞基。本報資料照片

2：5的落後，對現在的統一獅隊真的不算什麼，今天靠第7局陳鏞基三分砲、第8局林安可三分砲轟爆味全龍隊，終場以10：5贏球，林安可本季第5、6轟同場出爐，站上全壘打榜單獨領先的位置。

兩軍今天在台南棒球場過招，龍隊長青樹洋投伍鐸先發5局失2分（責失1分），退場時2：2平手；獅隊勝騎士則是投進第7局，兩出局後對劉時豪投出保送，再被郭嚴文、林孝程連兩棒敲出安打掉分，獅隊換投並未止住失血，龍隊單局攻下3分取得5：2領先。

獅隊的強悍，在此時才正要展現，7局下陳傑憲的安打先追回1分，陳鏞基補上三分砲直接逆轉戰局，後續還有連3棒安打的攻勢，何恆佑的安打再添1分打點，獅隊取得7：5領先，龍隊單局用了3名投手，聯手丟掉5分。

趙璟榮把關的8局下以觸身球開局，邱智呈再因二壘手李凱威的失誤上壘，林安可補上三分砲，一棒讓龍隊斃命。

林安可3局下已從伍鐸手中敲出陽春砲，第8局再度炸裂，單場雙響砲，本季全壘打數達到6轟，超越台鋼雄鷹隊魔鷹、中信兄弟隊曾頌恩，單獨站上全壘打王寶座。

林安可

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