中職／王柏融開轟做白工 艾士特好投賞雄鷹7連敗
「台鋼大王」王柏融今天雖然炸出重返中職的第2轟，但未能力挽狂瀾，台鋼雄鷹隊仍以2：3輸給中信兄弟隊，吞下7連敗。
兄弟「雙子」在4局上上壘， 詹子賢敲安、陳子豪保送，加上對手暴投進佔二、三壘，陳俊秀的適時安打先馳得點，1出局後王政順的安打也有1分打點，2出局後徐博瑋的安打打回第3分。
兄弟先發投手艾士特繳出本季代表作，以100球投完7局，被敲5支安打但沒失分，另有6次三振、3次四壞，防禦率下降到1.86外，也收下本季第2勝。
雄鷹打線被壓制了7局後，8局下呂彥青登板，先被曾子祐敲出安打，但三振掉魔鷹抓下2出局後，面對王柏融被一棒掃成左外野全壘打，2分砲瞬間拉近比數。
9局上吳俊偉也差點上演「劇場」，雖靠三振抓下前2個出局數，但也因安打、保送讓雄鷹攻佔得點圈，曾子祐再敲出一支右外野安打，好在外野手曾頌恩回傳在本壘前刺殺跑者，驚險守住勝利。
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