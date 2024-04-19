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中職／魔神樂「開箱」6.1局無失分 猿隊中止3連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂，生涯一軍初登板。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂，生涯一軍初登板。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊今晚「開箱」新洋投魔神樂，他在中職的初登板繳出6.1局無失分好投，捕手嚴宏鈞也開轟相挺，猿隊就以3：0擊敗味全龍隊，終止3連敗。

魔神樂開賽就連抓7個出局數，直到3局下才被鄭愷文敲出二壘打，但靠著馬傑森的一次美技守備，接殺張政禹飛球後傳到二壘封殺回壘不及的鄭愷文，雙殺守備化解危機。

魔神樂接下來在5局上1出局後因為保送、安打又出現危機，但他自己連飆2K下莊，7局上續投被敲出二壘打，1出局後又出現保送而退場，好在接手的王志煊也成功製造對手雙殺，守住失分。

魔神樂在二軍吞下2敗，但一軍初登板就有6.1局無失分好投，僅用了90顆球，被敲3支安打，另有4次三振、2次四壞保送，順利收下首勝。

猿隊1局上陳晨威靠著林智平安打加對方失誤，從二壘直闖本壘，雖一度被捕手絆倒沒踩到本壘板，但經挑戰後判定為捕手妨礙跑壘，得分算，後續林泓育的安打又送回林智平；捕手嚴宏鈞今天2打數1安打，6局上的陽春砲擴大領先。

龍隊先發投手林子昱以74球投滿5局，丟掉2分都非責失，6局上挨轟的林逸達則中斷開季連7場無失分。

一局上樂天桃猿林智平擊出內野安打，三壘跑者陳晨威（右）因游擊手 傳一壘手失誤回本壘得分。記者葉信菉／攝影
一局上樂天桃猿林智平擊出內野安打，三壘跑者陳晨威（右）因游擊手 傳一壘手失誤回本壘得分。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊嚴宏鈞開轟。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊嚴宏鈞開轟。記者葉信菉／攝影

嚴宏鈞 林智平

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