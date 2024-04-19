中職／郭郁政骨刺「是珍珠不是珊瑚」 葉總談歸隊時程

味全龍隊投手郭郁政因2月進行骨刺手術，開季進度較慢，但總教練葉君璋今天透露，應該再1場復健賽就能歸隊，恢復進度異於常人是因開刀順利，葉總形容：「就像是把珍珠夾出來。」

郭郁政目前已經投過1場復健賽，再觀察1場，沒問題就能回到一軍，葉君璋形容郭郁政的手術有多簡單，「他比較幸運，就是打開、夾出來、縫起來，就好了，他（的骨刺）是珍珠，不是珊瑚，所以跟別人比起來單純很多。」

郭郁政是近年龍隊先發要角，等到歸隊後，葉君璋說：「還是會以先發去調整，過去表現一直很穩定，也希望他回來後能站穩輪值。」

而王維中14日先發時被砸到腳，僅投2局就退場，葉君璋指出，輪值還是沒改變，維持在周日先發，開玩笑說：「上次沒投完的球數加到下次繼續投。」雖然王維中首勝還沒開張，但葉總並不擔心：「好事多磨嘛，現在表現是穩定的。」

龍隊近期4場比賽有2場得分破10，看起來有突破開季低潮，葉總也低調說：「有慢慢、慢慢、慢慢地好起來。」但他也說：「（得分）可以平均一點的話多好。」