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中職／「他們很勇」帶過新軍的葉總談交手雄鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍總教練葉君璋。記者余承翰／攝影
味全龍總教練葉君璋。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊雖因近期6連敗，戰績跌到墊底，不過味全龍隊總教練葉君璋認真覺得：「他們很勇。」跟龍隊升上一軍第一年相比，「我們數據應該比較慘喔。」

龍隊在16、17日首度與雄鷹隊交手，雖然最近1場是12：3的大比分贏球，但葉總也說：「還有1場是1：0耶。」對雄鷹的能力讚譽有佳，而且強調自己沒有在開玩笑。

葉君璋近距離觀察後的心得是，「真的不錯，不是拍馬屁，攻守各方面的質都不錯，而且年輕球員的態度很好，這點很重要。」

雄鷹戰績曾一度排到聯盟第2，不過目前4勝8敗排第6，而龍隊在2021年回歸首年從未衝上到第2名過，開季前12場打完是5勝7敗排第4，團隊防禦率3.42，不過打擊率僅2成30，而雄鷹目前打擊率是2成42、防禦率4.41。

台鋼雄鷹 味全龍 葉君璋

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