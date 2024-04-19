中職／峮峮過34歲生日！與邊荷律南韓合體跳爆笑「蘑菇舞」

中信兄弟啦啦隊峮峮今天過34歲生日，她在IG分享自己到南韓旅遊，與韓籍啦啦隊女神邊荷律相見歡的影片，邊荷律也開心表示：「在韓國見面感覺好新鮮」。

峮峮近年事業發展順利，除本業啦啦隊外，也跨足演藝圈、戲劇圈，並擁有服飾品牌。她近日與藝人鬼鬼、阿本和多名朋友到南韓首爾旅遊，慶祝34歲生日，她也在IG曬出漢江邊吃泡麵野餐、景福宮打卡等照片，看起來過得非常開心。

她還和韓籍啦啦隊隊友邊荷律合體，相約吃道地的韓式烤肉，邊荷律發文寫下：「因為是在韓國見面，好新鮮的感覺」，峮峮也轉發並寫道「烤豬肉之約」。

飯後峮峮和邊荷律在首爾街頭，挑戰可愛「蘑菇舞」，畫面可愛又有趣。網友們在留言獻上生日祝福並稱讚，「兩位都好可愛」、「已經融化了」、「兩人合體無敵」、「神仙組合誰受的了」、「好想看一起跳炸裂陳子豪」。