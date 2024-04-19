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棒球／鈴木一朗日職生涯賺進20億 去美國前存款竟是0

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗。 路透
鈴木一朗。 路透

日本傳奇球星鈴木一朗最近在「SMBC日興證券」YT節目中透露，當年他從日職轉戰大聯盟時，身上沒有任何存款，並說明投資的重要性。

鈴木一朗在節目中指出，目前日職選秀會第一指名可拿到1.5億日圓（約新台幣3160萬元）或6000萬日圓簽約金，很多人會把錢存起來，但鈴木一朗認為，「為了成為一流選手，應考慮把錢花在什麼地方。」

鈴木一朗以自身為例，當年他被水手隊交易到洋基隊，他希望能在家裡訓練，至少要放5台訓練機器，雖紐約要找大空間房子很難，房租也令人難以置信，但他認為，「那是對自己的投資，所以會毫不猶豫花錢。」

日媒《Full-Count》指出，鈴木一朗日職最後一年領著5.3億日圓薪水，日職時期總共賺進20億日圓（約新台幣4.22億），但去美國時存款是零。鈴木一朗表示，必須在美國盡力打出好成績，如果在美國沒有好成績，「我的人生等於一無所有。」

鈴木一朗

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