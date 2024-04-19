日職／孫易磊火球打斷陽岱鋼球棒 初登板1局無失分收工

日職火腿台灣投手孫易磊今天展開生涯二軍初登板，面對的首名打者就是同樣來自台灣的陽岱鋼，兩人對決的5球都是直球對決，孫易磊投出4顆152公里火球，還打斷陽岱鋼2根球棒，最後製造一壘滾地出局，1局無失分收工。

日職二軍火腿隊今天與新加入的Oisix新潟Albirex隊交手，「台灣對決」首局首打席就上演，孫易磊對陽岱鋼投出的第1球就來到152公里，陽岱鋼敲出界外球，球棒還因此裂開，換了另一隻球棒。

孫易磊下一顆152公里速球則是壞球，再來148公里速球讓陽岱鋼揮空，隨後又是152公里壞球，最後1球讓陽岱鋼敲出斷棒滾地球。

孫易磊初登板的第1局沒有失分，解決掉陽岱鋼後，三振掉篠田大聖，接著對高山俊投出四壞保送，但讓小池智也敲出游擊滾地出局，只讓一人上壘。

2局上火腿隊就換上松岡洸希接手，孫易磊的初登板留下1局無失分，1K、1保送成績，投出的23球裡有13顆好球，總共9球超過150公里，以速球為主，搭配少數的變速球及指叉。

孫易磊去年9月在U18世界盃表現優異，被火腿隊以育成合約網羅，簽約金推定9000萬日圓（約新台幣1944萬元），加盟後還曾返台參加亞錦賽，依舊表現出色；陽岱鋼則是在今年加入Oisix新潟Albirex隊，重返日職體系。