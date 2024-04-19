中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

前旅日投手張奕今年決定回台參加中職選秀，他目前是台鋼雄鷹隊自行培訓球員，在二軍出賽維持狀態。張奕接受日媒《Full-Count》專訪時透露，自己是獨自一人回台，愛妻和小孩則留在日本，目前在台灣沒收入，靠2019年世界棒球12強賽獎金度日。

歐力士隊去年簽下自由球員森友哉，張奕成為補償球員轉戰西武獅隊，沒想到只效力一季就被戰力外，去年季後參加日職戰力外測試會失利，最終決定返台參加今年7月的中職選秀會。

日媒報導指出，張奕高中時期就到日本留學，並進入日本職棒體系，這是張奕相隔15年首次返台打球。張奕受訪時直呼人生一半都在日本度過，是很不可思議的感覺，「我已經30歲，不知道能打球到何時，我想在台灣打球。」

張奕2018年與日本女性結婚，並育有3子，他目前在台灣沒薪水，因為還要養家，張奕透露當初決定回台發展前有點猶豫，但愛妻支持他，張奕也把日職時期的存款先交給妻子，孤身一人回台。

2019年12強賽張奕獲得最佳9人，他目前靠這筆獎金度日，生活起居則有球隊協助，「雖沒有收入很辛苦，但我能吃能睡，能重拾初心打棒球。」

張奕坦言與家人分隔兩地很寂寞，是否把家人帶來台灣，要等選秀會結束後再決定。他也笑稱在日本的飲食是鮭魚、味增湯、蔬菜和水果，來到台灣後變成美式風格。