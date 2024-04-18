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中職／蝴蝶飛啊！徐基麟多一顆武器球 登勝投榜第一

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟先發投手徐基麟（圖）開季3場先發都獲得勝投，成為中信兄弟隊史繼陳義信、廖于誠、鄭凱文之後的本國籍選手第4人，更獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影
中信兄弟先發投手徐基麟（圖）開季3場先發都獲得勝投，成為中信兄弟隊史繼陳義信、廖于誠、鄭凱文之後的本國籍選手第4人，更獲選單場最有價值球員。記者陳正興／攝影

中職罕見的蝴蝶球今年又重現江湖，中信兄弟隊投手徐基麟今年轉任先發，拿出這顆珍藏已久的球路，成為開季3戰3勝利器，被總教練平野惠一期許朝王牌邁進。

兄弟今天以6：2擊敗富邦悍將隊，徐基麟今天先發6局僅被敲2支安打，沒有失分，另外有2次三振、2次四壞保送，拿下開季3連勝，與味全龍伍鐸、統一獅勝騎士並列勝投王。

平野惠一對徐基麟今晚表現打「100分」，跟捕手徐博瑋的搭配很好，「跟去年相比，成長很多，也期待他維持一整年。」賽前才提及王牌投手要能為球隊贏球，徐基麟是否符合定義？平野也說：「希望他瞄準這個方向。」

徐基麟開季三戰對上台鋼雄鷹、統一獅及悍將都贏球，今天更被發現多了一顆蝴蝶球放在武器庫中，徐基麟透露，其實前一場對獅隊就曾投了2顆蝴蝶球，今天數量增加到5、6顆。

「國小就會了。」徐基麟談到蝴蝶球球如此解釋，「去年在牛棚是要負責止血，這顆球比較不好控制，當先發則是需要多一點球種，可以用來破壞對手節奏，所以今年才拿出來用，有先跟王葛格（投手教練王建民）說過。」

但徐基麟自認表現還不到平野惠一所說的100分，首局還是讓首名打者上壘，拿下勝投是團隊的功勞，「今天守備也有幫忙，野手也提醒我今天逆風，不用太閃躲，策略上就是不要堆積壘包。」

台鋼雄鷹 平野惠一 統一獅

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