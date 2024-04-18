12強／分組出爐！中華隊與日韓拚6取2 開幕戰組合定案

2024年世界棒球12強賽預賽分組名單出爐，世界棒壘球總會（WBSC）今天揭曉，中華隊要與熟悉的日本、南韓競爭，爭取「6取2」晉級超級循環賽的資格，B組開幕戰也確定由日本對澳洲。

12強賽預賽分為兩組，A組賽事由墨西哥主辦，由墨西哥、美國、荷蘭、巴拿馬、委內瑞拉、波多黎各組成，中華隊則與日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲同屬B組。

世界12強棒球賽A組預賽預計11月10日開打，B組則是11月14日先在名古屋巨蛋舉行開幕戰，之後由台灣主辦，地點將落在台北大巨蛋及天母棒球場；分組賽前兩名可晉級超級循環賽，並由超級循環賽前2名爭奪冠軍。