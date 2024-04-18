中職／盜盜盜！周思齊受盜壘王禮遇 希望過去勇敢點

球員生涯最後一年，中信兄弟隊「周董」周思齊距離「千安、百轟、百盜」只剩最後一步，但對他來說過程更重要，尤其是昨晚在球迷「盜！盜！盜！」的吶喊聲中完成第99盜，「自己好像盜壘王附身。」

周思齊生涯千安、百轟很早就達成，他自認盜壘本來就不是自己追逐目標，加上生涯初期職棒風氣也不追求盜壘，而是照教練指令配合作戰，導致打到第20個球季才有機會完成百盜。

「以前上壘後就是等隊友短打。」周思齊表示，只有黃甘霖、林易增等特定球員，教練才會「開綠燈」，直到現在的棒球更重視盜壘作為攻擊手段，「現在回想，自己如果以前更勇敢一點，或許早就完成（百盜）了。」

也因為進入倒數階段，周思齊每次上壘，球迷都期待見證，昨天周思齊8局上代打保送上壘後，新莊棒球場就響起「盜！盜！盜！」，周思齊笑說：「滿好玩的，很復古，上次聽到應該是林易增上壘的時候了。」

周思齊也順應「民意」挑戰，真的成功盜壘，他表示，當下一壘手沒什麼在看管，所以比較有空間，「要盜（戴）培峰的二壘很難，那時候雖然落後但還有機會，有機會建功為何要放過？沒有誰讓誰，大家都知道，我最討厭就是放水。」

回到休息區後，隊友都比周思齊開心，洋投艾士特還說等周思齊百盜要衝上場幫忙拔壘包，但如果是盜本壘？周思齊說：「他說會跟猛登一起去挖本壘板。」