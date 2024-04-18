中職／誰是王牌投手？平野惠一點出要有一覺悟

中信兄弟隊德保拉今年開季3場比賽0勝2敗，防禦率4.50，昔日Ace招牌似乎有些磨損，總教練平野惠一指出，球隊王牌投手開放競爭，但希望要有「1：0也要想著贏下來」覺悟。

德保拉前兩場出賽其實都繳出優質先發，但昨天被富邦悍將隊暴打8分（6分責失）後，防禦率才暴漲，平野惠一表示，德保拉過去是球隊王牌，但現在年紀增長，各隊對他的熟悉度也增加了。

誰能扛起兄弟的新王牌？平野惠一表示：「王牌投手重要的是能夠贏球，在打線狀況好的時候守下勝利，打不出來的時候也能壓制對手，為球隊保持勝利。」

平野惠一舉例，當球隊以1：2輸球時，「王牌投手不能說我只掉2分，不能找藉口，就算1：0也要贏球，有這樣子的說法。」

延伸到終結者、四棒打者都是相同概念，平野惠一認為重點是帶領球隊獲勝的責任感，「四番是球隊最好打者，要能夠帶動攻擊，想著『勝利打點要由我拿下』，這樣對球隊會發生影響力。」

平野惠一指出，球隊目前比賽，沒辦法如預期的拿下勝利，也希望能夠盡快找到勝利方程式。