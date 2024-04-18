中職／戈威士失「控」下二軍 鋒總談悍將打擊升溫原因

富邦悍將隊周日才要升上洋投布藍登，今天就先讓戈威士下二軍，希望他修正控球問題，也能早點歸隊，針對近期打線增溫，總教練陳金鋒則指出，減少無效攻擊是原因。

戈威士昨天面對中信兄弟隊先發5局掉4分，雖然投出7次三振，但也有多達5次四壞球，開季至今3場先發吞2敗，14局投出了12次四壞球。

悍將今天將戈威士下放並拉上張瑞麟，陳金鋒表示，戈威士有投球能力，但控球需要修正，「保送會造成自己困擾，等於是一支安打，自己投球數也會增加，希望下次回來會變更好。」

悍將近期打線有起色，辛元旭、申皓瑋是代表人物，辛元旭打擊率更超過4成，陳金鋒指出，辛元旭之前揮空率比較高，從春訓起就要求好球帶，「球到好的位置出棒，才會有好的結果。」

申皓瑋目前15支安打是悍將最多，長打率也沒因此扣分，陳金鋒表示，主要是將重心放在確實擊球，「無論要追求安打或是長打，都要確實擊球，不是只靠力量。」

悍將團隊的被三振率也下降，陳金鋒指出，大家都有做到提醒的，也一直在溝通，如何去攻擊好的球，避免不必要的攻擊。