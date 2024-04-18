中職／王政順失誤後繼續先發 平野選擇不簡單決定
中信兄弟隊王政順昨天出現今年第4次失誤，也是鎮守三壘的第2次，讓對手打下致勝分，但今天還是繼續先發三壘手，總教練平野惠一表示，讓王政順下二軍是簡單決定，「但還是希望他能夠把握機會，繼續成長。」
王政順昨天比賽前段雖然有美技守備，但6局下雙方平手時，他出現失誤，讓富邦悍將隊得以延續攻勢並攻下超前分，兄弟最終以4：10輸球。
平野惠一表示，看到王政順的美技，心想他應該已經找回守備節奏，但後面卻又發生失誤，「那是一個簡單的play，看起來是有點掉以輕心，接球時身體都浮了起來。」
由於王威晨受傷，王政順獲得先發三壘的機會，平野惠一今天與教練團討論後，決定仍將他留在一軍，並繼續先發，「希望他好好把握。」
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