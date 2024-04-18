中職／兄弟陷入失誤掉分循環 平野惠一提「疊疊樂」說

中信兄弟隊開季陷入失誤、掉分循環，出現失誤的6場比賽有4場都輸球，近期更是連3場失誤，總教練平野惠一指出，現階段需要的是不要自亂陣腳，也提出「疊疊樂」理論，「不能抽掉一根就全垮了。」

兄弟去年開季前12場僅7次失誤，是中職5隊最少，而今年前12場已經出現11次失誤，排名倒數第二，僅優於新同學台鋼雄鷹隊的15次失誤。

平野惠一表示，近期球隊失分、被製造大局，都是從失誤開始，守備的重要性從春訓就在說，現在大家親身經歷，都知道失誤的恐怖，要更認真去面對。

平野惠一也知道，台灣有著「道歉野球」說法，認為失誤不重要，能打分數回來就好，但他認為，要讓更多球迷喜歡台灣棒球，提升守備的重要性是契機。

昨天兄弟輸給富邦悍將隊的比賽，平野惠一舉例，5局上打完還是4：1領先，但5局下從一顆觸身球開始，到被對手追平比數，後面兩局更因失誤掉分。

即使球隊近期內野主力如王威晨、江坤宇因傷缺席，「球隊就像是疊疊樂一樣。」平野惠一表示，要能夠扎實的穩住陣腳，「就算抽掉一根，也能夠不為之動搖。」

平野惠一也知道，兄弟球員受到矚目，低潮就會收到很多建議，但適應這樣的壓力也很重要，「以技術來說，我認為我們每個球員都可以進入中華隊，但實際上入選的就是那幾位，在這裡久了也可以理解，因為國際賽的壓力是幾百倍。」